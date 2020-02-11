​В Сургуте произошла утечка газа на заправке

Накануне, 10 февраля, вечером в Сургуте на автозаправочной станции обнаружили утечку газа. Инцидент произошел на АЗС, расположенной на перекрестке улицы Каролинского и проспекта Пролетарского. Из-за распространения опасного вещества экстренные службы временно перекрывали движение по Каролинского.

«На АЗС по ул. Каролинского ночью была обнаружена кратковременная утечка газа. На данный момент проблема полностью решена. Движение автотранспорта восстановлено в полном объеме», — пояснили корреспонденту ИА СИА-ПРЕСС в пресс-службе администрации Сургута.

Стоит отметить, что в момент происшествия очевидцы заметили сильный запах газа. Пострадавших в связи с инцидентом не зафиксировано.