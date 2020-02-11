​На трассах Сургутского района установят новые видеокомлексы

На дорогах Сургутского района появится три новых видеокомплекса фиксации нарушений правил дорожного движения.

«Камеры установят на дороге в Барсово, дороге от Тюменского тракта в Белый Яр и на дороге Сайгатина. По плану, новые комплексы заработают уже в этом квартале», - сообщается в паблике «Глава на районе» во «ВКонтакте».

В пресс-службе районной полиции уточнили, что установленные ранее камеры были сняты по решению заместителя Главы Сургутского района Алексея Савенкова до момента решения о введении их в эксплуатацию.