В Лянторе три друга обчистили игровой терминал, чтобы «восстановить справедливость»

Полицейские в Лянторе задержали трех злоумышленников, которые вынесли 102 тысячи рублей из игрового терминала. Мужчины пошли на преступление, когда в очередной раз проиграли свои деньги:

«Они пояснили, что ранее постоянно играли в данный терминал и проигрывали значительные суммы. Для восстановления справедливости они решили совершить данное преступление. Пока один отвлекал в магазине продавца, другие повредили банкомат и украли деньги», - сообщила пресс-служба полиции Сургутского района.

Возбуждены уголовные дела по статье «Кража», по которой мужчинам грозит до пяти лет лишения свободы.

Напомним, полиция Сургута просит помощи в поиске двух мужчин, подозреваемых в краже.