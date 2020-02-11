​Желающий выпить сургутянин с топориком напал на продавца магазина

В Сургуте задержан неоднократно судимый 30-летний мужчина, которого подозревают в разбойном нападении на магазин. Мужчина угрожал продавцу топориком, чтобы похитить алкоголь. Инцидент произошел накануне в торговой точке в торговой точке на улице И.Каролинского.

«Утром неизвестный мужчина зашел в магазин и, угрожая 31-летнему товароведу кухонным топориком, похитил алкогольную продукцию. Сумма ущерба от противоправных действий злоумышленника составила порядка 1 200 рублей. В ходе оперативно-розыскных мероприятий в дежурные сутки сотрудники полиции установили и задержали гражданина 1989 года рождения. Ранее 30-летний мужчина был неоднократно судим, в том числе за совершение тяжкого преступления», - рассказали в пресс-службе городской полиции.

Разбойник помещен в изолятор временного содержания. Ему грозит до десяти лет лишения свободы.

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