Зоозащитники из Сургута пытаются уличить в жестокости владельца приюта для бездомных собак

Зоозащитники из Сургутского района пытаются уличить в жестоком обращении с собаками владельца приюта бездомных животных в Лянторе. Для этого они распространяют видео из приюта в социальных сетях, в том числе в сургутском «К-Информ»:

«Прошу показать людям! Это вот такое отношение к животным в г.Лянтор, ИП Салимгиреев! Не нужно думать, что я рьяно защищаю животных, и никого мне не жалко кроме собак....Это не так! Просто здесь мы можем увидеть нарушение закона! И получается, что кто-то обязан исполнять закон, а кто-то нет! Без призыва к общественности и СМИ сложно будет "достучаться" до верхов...», - пишет автор видеоролика сургутянка Дарья Лобанова.

Пользователи не понимают, как именно хозяин приюта бездомных собак нарушил правила их содержания:

«Я не вижу нарушения закона. В чем? Конкретнее можно? Собаки все в тепле, не голодные. А что там перины пуховые с массажерами надо? Что пыхтеть почем зря на людей?»

В ответ на претензии автор поста заявила, что в приюте собак бьют, не лечат и убивают - животные пропадают бесследно.

Под записью появились представители администрации Сургутского района. Они предложили неравнодушным к судьбе животных гражданам обратиться в ветеринарную службу Югры.

Как рассказал корреспонденту СИА-ПРЕСС владелец приюта Алявдин Салимгиреев, его постоянно посещают надзорные службы и не выявляют нарушений:

«С 1996 года я веду ветеринарную деятельность: это хирургия, вакцинация, терапия и в том числе отлов бродячих животных. Постоянные проверки, начиная с ветеринарной службы, прокуратуры... И «зеленые» приезжали. С ними смешно: мы даем им фотографировать и снимать приют, а вечером появляются «обличающие» записи в интернете».

Предприниматель считает, что фейки о его приюте распространяет недобросовестный конкурент:

«Есть в сфере отлова конкуренты - не не буду говорить кто. Он появился всего пару лет назад и с тех пор постоянно льет грязь. Я игнорирую эти провокации. Лучше я потрачу время на свою профессию и вылечу еще одну собачку».

Напомним, ранее зоозащитники из Сургута хотели митинговать против этого бизнесмена, ведущего "жестокий отлов" животных. Также спикер думы Сургутского района ответил на вопрос о появлении бездомных собак в Лянторе.