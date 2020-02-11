Полиция Сургута просит помощи в поиске двух мужчин, подозреваемых в краже

Полиция Сургута просит у граждан содействия в поиске двух мужчин, которого подозревают в краже.
«Сотрудниками полиции по подозрению в совершении преступления предусмотренного ст.158 УК РФ "Кража" разыскиваются двое мужчин. Кто располагает какой-либо информацией, просьба обратиться по телефонам 102, 02, 89227945364», - пишет пресс-служба УМВД Сургута.
Напомним, в Сургуте ищут еще одного подозреваемого в краже. Помимо этого, полиция Сургута разместила фото предполагаемых бандитов, вымогавших у людей имущество под страхом смерти