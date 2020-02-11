Отклонение генплана Сургута грозит городу недополучением 55 миллиардов рублей инвестиций

Непринятие генерального плана Сургута может привести к недополучению в городской бюджет более 55 миллиардов рублей от инвесторов:

«Документ, важный с точки зрения будущего развития Сургута, позволит привлечь более 55 миллиардов рублей инвестиций в экономику города. Благодаря ему станет возможной реализация таких крупных проектов, как научно-технологический центр и промышленный парк», - сообщает пресс-служба городской администрации.

Так как дума Сургута отклонила генплан, глава города Вадим Шувалов пообещал провести повторные публичные слушания, составить дорожные карты и внести более 200 поправок в отклоненный документ вместе с депутатами.

Так, накануне глава Сургута встретился со спикером гордумы Надеждой Краснояровой. Вместе они обсудили ход доработки генплана.

«Утверждение изменений в генплан города – очень важный момент для нас, поскольку здесь пересекаются интересы всех жителей Сургута и, конечно, инвесторов, которых мы ждем в городе. Главная задача сейчас, чтобы каждый элемент генерального плана соответствовал законодательству», – сообщила председатель сургутской думы.