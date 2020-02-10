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Сургутская полиция раскрыла преступление, совершенное в проходившем мимо города поезде в новогоднюю ночь

Фото biletik.aero
Фото biletik.aero

Транспортная полиция Сургута отчиталась о закрытии дела, заведенного на утро после новогодней ночи. Как сообщает представитель ведомства, история такова: утром 1 января к стражам порядка пришел мужчина, ехавший на поезде «Новый Уренгой – Пермь», и сообщил досадную новость – у него пропал телефон стоимостью около 10 тысяч рублей. В последний раз он видел родной аппарат лежащим на пассажирском сиденье.

Несмотря на то, что дело было утром 1 января, транспортные полицейские резво взялись за расследование, и преуспели: по горячим следам они задержали в здании сургутского железнодорожного вокзала пассажира того же поезда, у которого в кармане нашелся украденный телефон. Как выяснилось, злоумышленник родом из Саратовской области, имеет судимость, и кражу он совершил после того, как в новогоднюю ночь познакомился с тем самым мужчиной и вместе с ним отметил праздник.

Тогда следователи завели уголовное дело по статье «Кража», а сегодня, 10 февраля, оно было передано в суд.


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10 февраля в 23:20, просмотров: 251, комментариев: 0


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