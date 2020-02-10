Югорский мэр вступил в перепалку с депутатом из Сургута: «Буду считать вас балаболом или вы приведете мне доказательства»

Директор Сургутской «Торгово-промышленной палаты», городской депутат Владимир Болотов раскритиковал главу Сургутского района Андрея Трубецкого в соцсетях. Конфликт развернулся в Facebook-аккаунте чиновника под отчетом о работе районной администрации за 2019 год. Предприниматель похвалил власти муниципалитета, однако уточнил: «если бы при этом вы бы перестали гнаться за цифрами «во что бы ни стало», то приобрели гораздо больше уважения и результата».

Глава района попросил Болотова разъяснить его позицию, а тот в свою очередь ответил, что, если приводить примеры, диалог превратиться в перепалку: «Давайте уважать собеседника — вы понимаете, о чем я говорю».

Трубецкой заявил, что не понимает о чем идет речь: «Или буду считать вас балаболом, или вы приведете мне доказательства ваших слов, с которыми я соглашусь. Не переживайте, перепалки пустой не получится».

После директор Сургутской ТПП объяснил, что именно в отчете главы раойна ему показалось несостоятельным. Так, Болотов отметил, что не все результаты, которыми гордится администрация — заслуга чиновников («Сургутский район лидер в регионе по производству промышленной продукции — рост 117% — я буду очень рад услышать какие решения администрации Сургутского района помогли Сургутнефтегазу (который обеспечивает 98 % промышленной продукции района) увеличить уровень пром производства?»).

Также, по мнению бизнесмена, несмотря на статистику, представленную Трубецким, фактически малый и средний бизнес в районе не развиваются. Кроме того, Болотов заявил, что из-за недостатка земель, обеспеченных коммуникациями, в Сургутском районе отсутствует возможность строительства бизнес-объектов.

Помимо этого, объектом критики стала туристическая сфера. Болотов считает, что районная администрация создает пиар проекты, которые не соответствуют условиям рынка и не приносят прибыль: «Показателен один из последних проектов — четырехдневный тур на собачьих упряжках за 65 тыс. рублей. Классный продукт - для 100 экстремалов в год. Остальные предпочтут за эти же деньги неделю во Вьетнаме».

«В районе происходит много положительных изменений, меня не устраивает форма подачи информации, которая скрывает объективные проблемы», — также подчеркнул депутат.

На момент публикации материала Андрей Трубецкой не ответил на критику сургутского предпринимателя и депутата.