​Сургутский госуниверситет лишился аккредитации по направлению Юриспруденция

Сургутский государственный университет утратил аккредитацию на образовательную деятельность по подготовке магистров по направлению Юриспруденция. Документ подтверждающий соответствующую информацию поступил в распоряжение редакции СИА-ПРЕСС.

Согласно заключению экспертов от 4 февраля 2020 года, «содержание и качество подготовки обучающихся не соответствует федеральному государственному образовательному стандарту (ФГОС)».

При таких обстоятельствах университет может продолжит свою работу, но дипломы по направлению без аккредитации будут выдаваться только университетского образца, а не государственного. Студенты-выпускники будут вынуждены сдавать итоговые экзамены в других образовательных заведениях, чтобы получить диплом государственного образца.

В пресс-службе университета корреспонденту СИА-ПРЕСС пообещали прокомментировать данную ситуацию, но только по официальному запросу, который был направлен в учебное учреждение.