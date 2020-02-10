​Бизнесмен из Сургута обратился к главе МВД с жалобой на бездействие и взяточничество полицейских в Югре

Предприниматель из Сургута Павел Шабалин записал видеообращение к министру внутренних дел России Владимиру Колокольцеву. По словам бизнесмена, в декабре 2018 года с месторождения была украдена его техника. Как говорит автор ролика, лицо совершившее преступление установлено, однако похитители до сих пор используют имущество мужчины в коммерческих целях.

Злоумышленники, завладевшие техникой Шабалина, по данным жертвы, подделали документы и держат его автомобили якобы на стоянке. Потерпевший считает, что правоохранители намеренно не предпринимают никаких мер в отношении «преступников», а прокуратура Сургута в свою очередь не заводит уголовное дело по факту подделки договоров.

«Ничего не делают. Наверное, могут только взятки брать и укрывать преступников», —жалуется сургутянин на местных генералов министру МВД. Бизнесмен также рассказал в ролике, что от похитителей техники ему поступали угрозы убийства.

Предприниматель заявил, что более полугода сотрудники полиции Сургута и Югры рассматривали это дело по статье 330 уголовного кодекса России «Самоуправство», однако, по его мнению, данный случай стоит расценивать как кражу.

Помимо этого, Шабалин отметил, что был на личном приеме у генерал-майора полиции, главы УМВД Югры Василия Романицы. В беседе с пострадавшим глава окружного УМВД сообщил, что возбуждено уголовное дело.

Также предприниматель сказал, что попытался записаться на личный прием к Колокольцеву, однако в ответ получил только «отписку», соответственно он ждет реакцию от министра после обращения в сети.

В пресс-службе УМВД Югры корреспонденту СИА-ПРЕСС обещали предоставить комментарий в ближайшее время. Редакция направила официальный запрос в адрес ведомства.