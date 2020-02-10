​Вышла первая серия сериала о Сургуте и Югре сургутского режиссера Стаса Крючкова

В минувшие выходные в соцсетях появилась первая серия сериала о Сургуте и Югре режиссера из Сургутского района Стаса Крючкова.

Первая 10-минутная серия комедийного сериала «РегиАнальное кино» рассказывает о «скандальном интервью в телепередаче на региональном телевидении Сургута, непростых буднях ребят и съемках рекламного ролика для местного магазина одежды».

По анонсу режиссера, сериал будет посвящен группе энтузиастов из небольшого провинциального города, пытающихся снять серьезное кино и попасть с ним на международный Каннский кинофестиваль. «Над их попытками смеются и не воспринимают всерьёз. Главные герои попадают в массу неловких ситуаций, принимают нестандартные решения и делятся со зрителями эмоциями», — сообщается в группе проекта.