​В Сургуте у ТЦ «Аура» сгорела фура

В воскресенье, 9 февраля, около 17.00 на Нефтеюганском шоссе в Сургуте сгорела фура. Причина происшествия устанавливают органы дознания, сообщили ИА «СИА-ПРЕСС» в пресс-службе ГУ МЧС России по Югре.

Сообщении о возгорании поступило в дежурную часть в 17.10, к 17.19 на место происшествия прибыл пожарный расчет, потушить огонь удалось за две минуты. По данным агентства криминальных новостей «К-Информ», машина прибыла из Дагестана. Водитель успел разгрузиться. В момент возгорания он находился в кабине вместе с пассажирами. Одной из возможных причин пожара называют неисправность автономного подогревателя. Пострадавших нет.

За выходные пожарные подразделения Югры несколько раз выезжали на тушение транспортных средств. В Сургуте 9 февраля три пожарных расчета тушили гаражи в ГСК-53 на улице Инженерная и в ГСК «Корд» на улице Привольная. В Нефтеюганске утром 10 февраля сгорел автомобиль в 14 микрорайоне.

За минувшую неделю пожарно-спасательными подразделениями Югры спасены 11 человек и ликвидировано 40 пожаров. Чаще всего горели транспортные средства, объекты жилого сектора, гаражи и дачи. От огня пострадали 16 транспортных средств и 26 строений. На пожарах спасены 10 человек и материальные ценности на сумму более 32 миллионов рублей. Травмы получил два человека.