В Сургуте прошла уникальная хирургическая операция с вживлением металла в сердце

Хирурги окружного кардиодиспансера в Сургуте спасли жителя Мегиона с тяжелым заболеванием сердца. Ему требовалась уникальная операция, которую до этого в Югре никто не проводил.

Как сообщает департамент здравоохранения ХМАО, пациент бы не вынес прямой операции на сердце, поэтому врачи решили прибегнуть к уникальной методике с вживлением металлического каркаса в клапан.

Работает это так: протез вживляется в сердце через прокол в артерии, после чего под воздействием температуры тела металл принимает форму клапана. Этот феномен известен как "память металла".

Операция прошла под кураторством врача из Санкт-Петербурга Евгения Шлойдо. Он позитивно отметил работу сургутского коллектива, добавив, что такие операции редко проводятся в России, поэтому они считаются уникальными.

Примечательно, что пациенту из Мегиона медики из кардиодиспансера в Сургуте спасли жизнь во второй раз: ему проводили другую операцию на сердце восемь лет назад.

Напомним, хирурги Сургута спасли от смерти пенсионера с внутренним разрывом сердца.

