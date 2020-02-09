Детсад в Северном жилом районе Сургута обзавелся вторым корпусом на 300 детей и бассейном

В детском саде «Волчок» в Северном жилом районе Сургута появился новый корпус. Блок рассчитан на 300 детей, в нем есть бассейн, два музыкальных и два спортивных зала. Об этом сообщил глава города Вадим Шувалов, принявший открытие корпуса:

«Великолепная новость для родителей дошколят, которые живут в 42 микрорайоне. У детского сада № 45 «Волчок» появился второй блок. Новый корпус рассчитан на 300 детей, так что при разработке проекта учитывалось, что места должно хватить всем».

Глава Сургута отметил, что в городе нет очередей в детские группы от полутора до семи лет.

Напомним, в Сургуте ежегодно смещаются сроки строительства детсада в Лунном, который снесли 27 лет назад. Дело в том, что там проблематично найти инвестора.