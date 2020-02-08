​В Сургуте в "Лыжне России" приняли участие более 2,5 тысяч жителей

В Сургуте сегодня состоялась «Лыжня России – 2020». Гонка проводится в городе с 2008 года.

Как сообщает пресс-служба администрации, в этом году участие в мероприятии приняли более 2,5 тысяч жителей города разного возраста и физической подготовки.

Гонки прошли на спортивном ядре в микрорайоне 35А. Сургутянам было предложено попробовать свои силы на дистанциях в 1,5 км, 2 км, 3 км и 5 км. Дошкольники бежали на лыжах 400 метров.

Победители и призеры получили дипломы, кубки, медали и подарки от партнеров мероприятия.