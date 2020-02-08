​В Сургуте директор турфирмы "Арго-Турс" получила условный срок за обман клиентов на 1,8 млн рублей

В Сургуте директор «Клуба путешественников Арго-Турс» получила три года лишения свободы условно с испытательным сроком на три года за обман клиентов на 1,8 млн рублей.

Женщина в с 2017 по 2018 года заключала продавала туристические путевки, получала деньги, но не вносила их на счет туроператоров, либо вносила частично. Деньги клиентов она потратила на личные нужды.

В результате потерпевшим был причинен ущерб на сумму 1 815 400 рублей.

Суд назначил предпринимательнице условный срок, приняв во внимание смягчающие обстоятельства.