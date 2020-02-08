Тюменец попал в ДТП в Сургуте, засмотревшись на восходящее солнце

В Сургуте под суд пойдет тюменец, который попал в ДТП, засмотревшись на рассвет.

Как соообщает городская прокуратура, 21-летний житель Тюмени на отечественном автомобиле ехал по одной из улиц Сургута. На изгибе дороги отвлекся от дороги, засмотревшись на восходящее солнце, и выехал на встречку. Там он столкнулся с внедорожником.

В результате аварии пострадали не только машины, но и пассажир в машине тюменца - он получил травмы, относящиеся к тяжкому вреду здоровью.

Водителю грозит до двух лет лишения свободы.