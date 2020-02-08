Жители Сургута жалуются на неудобный режим работы светофора на перекрестке Киртбая и Югорского тракта

Жители Сургута недовольны режимом работы светофора на перекрестке Киртбая и Югорского тракта.

Горожае жалуются, что в часы пик на нем собирается пробка, особенно при повороте налево с Киртбая на Югорский тракт в сторону "Сити-Молла". Затор образуется, так как поворачивающие вынуждены уступать дорогу тем, кто выезжает со строящейся дороги у "Новина".

Однако власти не собираются что-либо менять до момента, пока продолжение улицы Киртбая не будет достроено и открыто. "До открытия движения транспорта по полноценной схеме режим работы уже меняться не будет", - сообщает на портале "Твой Сургут" замначальника отдела по ремонту и содержанию автомобильных дорог департамента городского хозяйства Андрей Байков, отмечая, что последняя корректировка режима работы светофора проводилась в декабре 2019 года.