Жителей одного из районов Сургута насторожил "сантехник"

В Сургуте жителей одного из раонов города насторожил "сантехник" - мужчина стучится в квартиры и пытается проникнуть в них под предлогом проверить сантехнику.

"К нам в квартиру на Республики, 76, где-то в 12 дня постучался мужчина лет 30-40, спросил есть ли проблемы с сантехникой, - рассказывает в соцсетях пользователь Ксюша Манченко. - Я через дверь ответила "нет" и он пошел стучать к соседям. Не придала значения этому, ну мало ли есть такая практика у ЖЭУ".

Женщина сообщает, что на следюший день мужчина явился с тем же вопросом снова, а после того, как она ему напомнила, что тот у них уже спрашивал, "сантехник" убежал. Затем в один из вечеров, когда сургутянка ушла за младшей дочерью в садик, ей позвонил старший ребенок и рассказал, что "стучится дядя и просит открыть ему дверь".

В комментариях под постом отозвалась жительница дома №70 по той же улице Республики, сообщив, что похожий мужчина ходит и стучится в квартиры и их дома.

Сургутянки просят жителей города быть внимательными и поговорить со своими детьми.