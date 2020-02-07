Сургутяне отвезут «гуманитарную помощь» соотечественникам, эвакуированным из Китая в Тюмень на карантин

Сургутяне отвезут съестные подарки россиянам, которые были эвакуированы из Китая в Тюмень для прохождения карантина от коронавируса. Об этом у себя в Facebook сообщил руководитель общественной организации «Гуманитарный добровольческий корпус», член общественной палаты Югры Эдуард Логинов.

Завтра, 8 февраля, экспедиция из пяти участников организации отправится в Тюмень, в реабилитационный центр «Градостроитель» в поселке Винзили, где живут 144 эвакуированных россиянина и гражданина СНГ. Им передадут пакеты с шоколадом, чаем, кедровыми орехами.

По словам Логинова, акцию поддержала губернатор Югры Наталья Комарова. «Мы хотим поддержать дух и здоровье наших сограждан, находящихся сейчас на карантине. Вместе с этими гостинцами мы передадим им тепло сердец югорчан», — резюмировал общественник.