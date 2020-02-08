​Пешеходную зону у школы №20 в Сургуте осветят в течение трех-пяти лет

В Сургуте пешеходную зону у школы №20 оснастят освещением в течение трех-пяти лет.

На плохую видимость возле учебного учреждения пожаловалась сургутянка Ангелина Хлапова. «Дети в темное время суток идут в школу и со школы по дороге, которая не освещается, нет ни одной искусственной неровности (лежачего полицейского), — пишет на портал «Твой Сургут» обеспокоенная горожанка. — Машины гоняют без тормозов, что может привести к аварийной ситуации. Стоит только знак, что рядом школа, который водители игнорируют».

В ответ на обращение чиновники сообщили, что надеются «осветить эту часть микрорайона Железнодорожников в течение 3-5 лет».