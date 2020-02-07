Во всех школах Сургута продлили карантин

Власти Сургута продлили карантин во всех общеобразовательных учреждениях города до 12 февраля. Об этом стало известно в ходе заседания кординационного совета, прошедшего сегодня:

«За помощью к медикам за эту неделю уже обратилось более 5 тысяч человек с симптомами гриппа и ОРВИ. Это на 37% больше, чем неделей ранее. Так что учиться школьникам до следующей среды придется дистанционно», - пишет пресс-служба городской администрации.

Напомним, изначально в сургутских общеобразовательных учреждениях на карантин уходили лишь некоторые классы, однако вскоре школы закрылись полностью, так как уровень заболеваемости в Сургуте выше, чем в среднем по округу