​Глава Сургута отчитался о проделанной работе по вывозу снега в январе

В Сургуте по итогам января 2020 года было очищено 1439 придомовых территорий. Об этом рассказал глава города Вадим Шувалов.

«В течение всего месяца на расчистку улиц мы ежедневно выпускали до 150 единиц техники. Дополнительно управляющие компании задействовали 62 единицы. Снег вывезен из 1398 дворов», – заявил Шувалов.

Он отметил, что уборка и вывоз снега проводятся по графику, с которым можно ознакомиться на сайтах управляющих компаний.

Кроме того, по словам главы, если жители Сургута хотят, чтобы с их дворов чаще вывозили снег, то об этом им необходимо договариваться с управляющими компаниями, которые обслуживают их дома.