Общественники в Сургуте зафиксировали многократный рост цен на медицинские маски

В Югре общероссийский народного фронта (ОНФ) проводит рейды по аптекам, чтобы узнать, спекулируют ли фармацевтические сети на продаже медицинских масок. Выяснилось, что в Сургуте цены на этот товар разнятся в пять-десять раз:

«Средняя цена на маски поштучно - 3 рубля. А упаковкой бывает доходит до 80 рублей, то есть 16 рублей за штуку. Когда у фармацевтом спрашиваем, откуда такая большая разница, они говорят «мы не знаем» и разводят руками. Будем готовить отчет и направлять в соответствующие органы», – рассказал корреспонденту ИА «СИА-ПРЕСС» член ОНФ в Сургуте Рустем Юсупов.

Помимо этого, общественники проверяют аптеки на наличие масок. Несмотря на резко возросший спрос, они продаются везде: люди покупают до 50 масок упаковками.

Если вы хотите помочь общероссийскому народному фронту с мониторингом цен на маски, можете написать об этом по адресу apotehina98@gmail.com с указанием города и адресом аптеки.

Напомним, в городах Югры жители жалуются на повышение цен на медицинские маски из-за высокого спроса, а в Сургуте в школах объявлен карантин из-за ОРВИ.