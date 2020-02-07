В Сургуте в Музыкальном колледже пройдет концерт в честь юбилея заслуженного педагога Елены Галяги

Елена Галяга обучает игре на скрипке в Сургутском музыкальном колледже с 1988 года. В этом году педагог отмечает сразу два юбилея: ей исполняется 60 лет, а с момента начала педагогической деятельности прошло уже целых 35.

Ученики Елены Галяги не раз становились лауреатами и призерами городских, областных, региональных, всероссийских и международных конкурсов: 40 ее воспитанников смогли завоевать победу в городских, районных и областных конкурсах, 20 успешно отстояли честь сургутской скрипичной школы в регионе и в России, 17 – заняли первые места на международных конкурсах, проходивших в России, Германии, Италии.

Кроме того, Елена Дмитриевна успешно совмещает работу в колледже с преподаванием в Детской школе искусств им. Г. Кукуевицкого. По примеру педагога больше половины ее воспитанников решили связать свою дальнейшую жизнь с музыкой: за годы своей работы преподаватель обучила 25 специалистов, большинство из которых поступили в ведущие вузы столиц России и Беларуси, а так же в такие крупные города, как Екатеринбург, Ростов-на-Дону, Челябинск.

Высокий профессионализм позволяет передать свои знания ученикам, а те, в свою очередь, используют их для успешных выступлений в крупных проектах. Среди них: «Искусство без границ», концерты Форума Русской культуры, «Мастер и ученик», «Новые имена Югры» и многих других.

Деятельность Елены Галяги высоко оценена коллегами. Преподавателя не раз награждали за ее заслуги грамотами администрации города, правительства округа, Тюменской областной думы. В 2016 году Елена Дмитриевна получила Благодарность Министра культуры Российской Федерации «За большой вклад в развитии культуры, многолетнюю плодотворную работу».

8 февраля в 17 часов в органном зале Сургутского музыкального колледжа пройдет концерт в честь двойного юбилея Елены Галяги. Вход свободный, поэтому его могут посетить все желающие.