В Сургуте пенсионеры перестали ходить по магазинам и заказывают продукты на дом

Сургутские представители старшего поколения активно осваивают онлайн-сервисы. К примеру, среди пользователей услуг доставки продуктов доля пожилых людей достигла 15%, сообщают аналитики компании iGooods. По их наблюдениям, самый большой приток новых клиентов из числа пенсионеров пришелся на лето 2019 года, когда в Сургуте проходила масштабная кампания по замене лифтов в многоквартирных домах. Из-за длительного ремонта подъемников люди преклонного возраста не могли покинуть свои квартиры. Тогда доставка продуктов «до дверей» стала особенно популярна.

Как отмечают в компании по доставке продуктов, в Сургуте количество заказов часто зависит от погоды. Например, в сильные морозы на сайте сервиса регистрируются 100-200 новых пользователей.