В Суруте две иномарки разбились друг о друга из-за заноса

Накануне утром в Сургуте три человека пострадали в серьезной аварии на восточной объездной дороге.

По предварительной информации Госавтоинспеции, мужчина за рулем автомобиля «Лифан» не справился с управлением. Машину сильно занесло боком, из-за чего в нее врезалась «Мицубиси Оутлендер».

Иномарки сильно повредились друг о друга, но обошлось без жертв. Как сообщает пресс-служба ГИБДД, трое мужчин получили травмы: два водителя и один пассажир.

Примечательно, что это единственная серьезная авария, произошедшая в Югре за минувший день, несмотря на резкое потепление в Сургуте и обильные осадки.