​В администрации Сургута кадровые изменения - у главы новый консультант

У главы Сургута Вадима Шувалова появился новый консультант. Им стал бывший начальник управления общественных связей и информационной политики администрации Сургутского района Виталий Щербаков, сообщается на сайте мэрии.

К своим обязанностям Щербаков приступил 5 февраля. Основное направление его деятельности – взаимодействие со средствами массовой информации. Как стало известно ИА «СИА-ПРЕСС, это назначение может стать не последним: в планах дальнейшее усиление медиаблока городской администрации.

Щербаков занимал должность пресс-секретаря администрации Сургутского района с апреля 2017-го по декабрь 2019 года.