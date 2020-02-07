​В Сургутском районе не планируют закрывать школы на карантин

В Сургутском районе школьники продолжать учиться — школы не планируют закрывать на карантин.

Об этом сообщается в группе «Глава в районе Андрей Трубецкой»: «Вводить карантин в школах Сургутского района не планируется. По крайней мере, пока. Для того, чтобы школу закрыли на карантин, необходимо, чтобы 20 процентов учащихся пропустили занятия из-за ОРВИ или гриппа».

Также в паблике отмечается, что карантин введен на массовые мероприятия для школьников.

Напомним, в Сургуте все школы закрыты на карантин. Решение о его продлении или отмене будет принято сегодня, 7 февраля.