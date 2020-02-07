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​«Истерия по коронавирусу зашкаливает»: пассажиров рейса «Дубай – Сургут» больше часа продержали взаперти из-за заболевшего ребенка

Самолет был отправлен на запасной аэродром в Нижневартовск

Пассажиры рейса «Дубай – Сургут» авиакомпании AZUR air, которые должны были вернуться домой накануне вечером, пережили тяжелую ночь: их самолет из-за плохих метеоусловий отправился на запасной аэропорт в Нижневартовск, после посадки выяснилось, что на борту находится больной ребенок.

Рейс ZF8602 должен был прибыть в Сургут в 21.30 6 февраля. По данным оперативных служб, аэропорт не смог принять борт из-за плохих метеоусловий – низкого коэффициента сцепления. Boing 738 с 193 пассажирами на борту направили в Нижневартовск, где он приземлился в 21.24. В 22.40 в аэропорт была направлена скорая помощь.

«Поступила информация о том, что у ребёнка 2017 года рождения, летевшей с родителями, жители Нижневартовска, обнаружили высокую температуру. В 23:23 ребёнок с диагнозом ОРВИ, вместе с мамой, помещена в Нижневартовскую окружную детскую больницу», - рассказал корреспонденту ИА «СИА-ПРЕСС» собеседник в оперативных службах города.

Пассажиры рейса делятся впечатлениями от возвращения на родину в социальных сетях. По словам жительницы Сургута Елены, они провели больше часа в самолете, а затем в автобусе, прежде, чем им разрешили зайти в аэровокзал и получить багаж. Люди ожидали, пока осмотрят больного ребенка, а затем – представителя авиакомпании, которого так и не дождались.

«Начальник аэропорта вместе с врачами на борту самолёта решают - а может нас отправить на карантин в Тюмень - истерия по коронавирусу просто зашкаливает <…> Немного фактов: опять же судя по табло прилётов, в этот момент, когда нас отправили на запасной аэродром, аэропорт принял ещё 3 рейса. В городе, как и в самом аэропорту, была идеальная видимость (никакого тумана, как нам было озвучено). Службы аэропорта г. Нижневартовска совсем не готовы были принять наш борт и, тем более с больным ребёнком на борту - у них не было алгоритма как действовать. Никто ничего не знает – суета, непонятная паника со стороны персонала», - описала ситуацию сургутянка у себя на странице в «Инстаграм».

Самолет вылетел из Нижневартовска в 01.16 7 февраля, приземлился в Сургуте – в 01.46. В пункт назначения этим рейсом добрались 105 взрослых и 19 детей, шесть членов экипажа. Остальные пассажиры отправились до места жительства своим ходом.

Стоит отметить, что всех пассажиров, прибывающих с курортов в города Югры, досматривают в самолетах на наличие симптомов простуды. Такие меры приняты для недопущения распространения коронавируса. По последним данным, под медицинским наблюдением находится 39 жителей Югры, вернувшиеся из Китая и имеющие респираторный сидром.


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Сегодня в 08:42, просмотров: 93, комментариев: 0


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