​Вадим Шувалов заявил о начале строительства в Сургуте новой школы, первой в своем роде «не только на Урале, но и во всей России»

Глава Сургута Вадим Шувалов сегодня, 6 февраля, на своей странице «ВКонтакте» объявил о старте работ на новом корпусе школы №39 в 39-м микрорайоне. «Только представьте: это будет первая школа не только на Урале, но и во всей России, которую построят по концессионному соглашению», – сообщил градоначальник.

По его словам, процесс идет с опережением сроков – предполагалось, что компания «Инвестстройцентр», которая выполняет соглашение с администрацией, будет еще заниматься проектированием объекта, а она уже вышла на площадку. Стройка завершится в 2021 году, школа примет 550 учеников начальных классов. Этот проект обойдется бюджету Сургута в 2,5 млрд рублей, которые будут выплачены инвестору в рассрочку.