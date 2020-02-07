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Куда пойти в Сургуте в выходные 8-9 февраля?

8 февраля, суббота


Выставка котят

ТРЦ «Сургут Сити Молл», Югорский тракт, 38, 11:00-18:00


«Баян PARTY»

Сургутская филармония, ул. Энгельса, 18, Малый зал, 18:00

Возрастная категория: 12+

Дуэт баянистов Сургутской филармонии - чемпионы Кубка Мира среди аккордеонистов (Португалия), лауреаты всероссийских и международных конкурсов Ринат Валиев и Пётр Мазурик. В исполнении дуэта баянистов прозвучат произведения разных жанров: танго, рок, джаз и авторские произведения.

В программе примут участие солисты Сургутской филармонии: Александр Камышанов (бас-гитара), Дарья Запорощенко (скрипка) и Виталий Росс (ритм-секция).


«ГРОЗА»

Сургутский музыкально-драматический театр, ул. Грибоедова, 12,18:00

Возрастная категория: 16+

Спектакль «ГРОЗА» по пьесе Александра Островского, в постановке московского режиссера Петра Орлова.
«Это великая жемчужина русской литературы, русской драматургии. Хочется снять налет школьного восприятия этой пьесы. Вот то, что нас мучили, «Луч света в темном царстве» – такая короста, которой покрылось наше восприятие этой пьесы. Хочется ее счистить, чтобы зритель услышал совершенно музыкальный пронзительный текст о человеке, о любви, о сложностях, невозможностях любить и быть свободным»,рассказал приглашенный режиссер Сургутского музыкально-драматического театра Петр Орлов.


«Нано? А оно нам надо? Нанотехнологии — большой обман или наше будущее?»

Гуманитарный корпус СурГУ, актовый зал, ул. Энергетиков, 8,14:00

Возрастная категория: 12+

Это вторая научно-популярная лекция из большой серии, запланированной в рамках проекта "Югорская научно-техническая инициатива" регионального интеллектуального клуба. Научный сотрудник Института неорганической химии им. Николаева (Новосибирск) Иван Меренков расскажет, что такое на самом деле нанотехнологии, лучше ли товары с приставкой "нано-", чем без нее, и что сейчас исследуют ученые в этой сфере.

9 февраля, воскресенье


«Я с ней… на Ты»

Музейный центр, ул. 30 лет Победы, 21/2, 12:00

В Сургутском краеведческом музее открылась выставка Ларисы Пастернак (г. Салехард) «Я с ней… на Ты». На выставке представлено около 300 произведений искусства. Среди них оригинальная коллекция керамики, выполненная по мотивам археологических собраний. Особое внимание художник уделила традициям изготовления и декорирования посуды. Мастера вдохновили образцы эпохи неолита и бронзового века, известные в Западной Сибири, Зауралье и Северном Урале. Уникальными являются композиции из фарфора, отражающие культуру народов Севера.

В рамках выставки проходят уникальные мастер-классы под руководством художника и её учеников. В 12:00 начнется творческий урок по лепке из глины «Ритуальный сосуд» под руководством Народного мастера России, лауреата премии Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Ларисы Пастернак.

«Актерское братство»

Городской культурный центр, ул. Сибирская,2, 18:00

Городской культурный центр приглашает жителей и гостей города на спектакль - комедию «Актерское братство».

В бедный провинциальный театр благодаря стараниям местного антрепренера Индюкова приезжает известный актер Унылов с нашумевшей пьесой. Приезд столичной «штучки» дает повод для новых интриг и склок среди местных актеров.

Пьесу о жизни провинциального театра, написанную петербургским драматургом Леонидом Савиным по мотивам ранних рассказов А.П. Чехова представят актёры Творческой Лаборатории Театральной Студии «Кулисы».


«Классика на все времена»

Сургутская филармония, ул. Энгельса, 18, Большой зал, 17:00

Возрастная категория: 12+

Симфонический оркестр Сургутской филармонии под управлением Станислава Дятлова приглашает на концерт «Классика на все времена».
В первом отделении прозвучат произведения выдающегося русского композитора Александра Глазунова. Cюита «Из средних веков» отражает романтическое влечение к образам далекого прошлого. Cюита из балета «Раймонда» сочетает в себе красоту, драматическое противопоставление «европейских» и «восточных» интонаций. Во втором отделении прозвучит симфония №4 Иоганнеса Брамса. Многие годы сочинение вызывает огромный интерес как у дирижёров, так и у слушателей.


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Сегодня в 18:57, просмотров: 501, комментариев: 0


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