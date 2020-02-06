​В Сургуте мужчина избил многодетного отца на глазах его ребенка-инвалида

В Сургуте мужчина избил своего соседа, который вышел из подъезда вместе со своим сыном-инвалидом. Ролик с этим инцидентом, случившимся 4 февраля, стал поводом для разбирательства в следственном комитете, в итоге силовики провели проверку и завели уголовное дело по статье «Побои».

Как пишет РИА «Новости», конфликт произошел из-за парковки. Агрессивный тип напал на отца с ребенком и нанес ему несколько ударов по голове, а когда тот упал, стал колотить его ногами. В итоге у пострадавшего диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и ушибы. Теперь силовые структуры изучают происходящее, дело находится на контроле регионального Следственного комитета, однако о задержании агрессора или каким-то иным мерам против него пока не сообщается.

По информации телеканала «Царьград», пострадавший – многодетный отец. Он собирался везти сына в специальную школу, но произошедшее настолько негативно впечатлило ребенка, что тот на несколько часов закрылся в туалете, теперь с ним работает психолог.