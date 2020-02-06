Власти Сургута рекомендуют не ходить в крупный торговый центр на Нефтеюганском шоссе

Сегодня, 6 февраля, администрация Сургута порекомендовала горожанам не посещать гипермаркет «Зеленый берег» на Нефтеюганском шоссе, 16/1. Здание может представлять опасность из-за обнаруженных на нем дефектов:

«Трещины на стенах, расхождение сварочных швов на металлических балках перекрытия и незначительная деформация напольной плитки», - сообщает городская единая диспетчерская служба.

Отмечается, что собственник гипермаркета проведет анализ состояния здания, а пока оценка не поставлена, власти Сургута просят людей временно воздержаться от посещения «Зеленого берега».