В Сургуте эвакуировали детский сад из-за задымления

Сегодня вечером, 6 февраля, в Сургуте из-за задымления эвакуировали детский сад Светлячок по улице Крылова, 36/1. На месте работают пожарные. Об этом ИА «СИА-ПРЕСС» сообщили читатели, информацию подтвердили в городском пожнадзоре:

«Действительно, в детсад выехал дознаватель МЧС, но больше ничего не известно. Подробности будут значительно позже».

Воспитатели перевели детей в соседние детские сады, «Мишутку» и «Нашего малыша». Родителей попросили поскорее забрать своих чад домой.

В диалоге с корреспондентом СИА-ПРЕСС родители рассказали, что подобный случай был около пяти лет назад: из-за неисправности с проводкой началось задымление, и детей пришлось эвакуировать.