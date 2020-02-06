Под Сургутом водитель иномарки сбил 9-летнего ребенка на пешеходном переходе

Накануне, 5 февраля, в поселке Белый Яр под колеса автомобиля попал 9-летний ребенок. Авария произошла вечером на улице Маяковского.
Как сообщает пресс-служба ГИБДД Сургутского района, нетерпеливый водитель автомобиля «Ниссан Тиида» решил объехать людей, переходящих дорогу по пешеходному переходу, и в итоге наехал на бегущего младшеклассника:
«В результате несовершеннолетний получил телесные повреждения различной степени тяжести».
Напомним, на трассе под Сургутом в ДТП погибли двое полицейских из Когалыма, а в самом Сургуте неизвестный задавил щенков.