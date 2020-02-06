В Сургут привезли уникальную выставку художницы из Салехарда

Сегодня в Сургутском краеведческом музее открывается выставка ямальской художницы Ларисы Пастернак «Я с ней… на Ты».

Лариса Пастернак работает с глиной более 30 лет. Художнице подвластны фарфор, литье, ручная лепка из фаянса, красножгущаяся глина. Она - народный мастер России, победитель международных, всероссийских, окружных конкурсов.

На выставке «Я с ней… на Ты» представлено около 300 произведений искусства. Среди них - оригинальная коллекция керамики, выполненная по мотивам археологических находок эпохи неолита и бронзового века, известные в Западной Сибири, Зауралье и Северном Урале. Уникальными являются композиции из фарфора, отражающие культуру народов Севера.

На выставке можно увидеть скульптуру, посуду, декоративные панно, арт-объекты, выполненные в этническом стиле. В рамках выставки пройдут уникальные мастер-классы под руководством художника и ее учеников.

Открытие выставки состоится 6 февраля в 16.00 в Сургутском краеведческом музее, ул. 30 лет Победы, 21/2, Музейный центр