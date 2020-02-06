В Сургуте на месте снесенного тубдиспансера построят парк с амфитеатром и катком

В Сургуте на месте туберкулезного диспансера на улице Республики появится новый парк с амфитеатром, футбольным полем и катком, а также дорожками для скейтбордистов. Внешний вид сквера представлен на сайте «Открытого региона», где сейчас проходит голосование по благоустройству города.

Согласно тексту презентации, парк предназначен для пользования круглый год: летом площадка у амфитеатра будет футбольным полем, а зимой ее будут заливать под ледовый каток.

Предполагается, что сквер станет точкой притяжения для горожан всех возрастов, в том числе пенсионеров благодаря доступной среде для маломобильных граждан.

Сроки реализации парка зависят от его места на рейтинговом голосовании – чем больше людей за него проголосует, тем раньше власти его построят. Сейчас он занимает третьем место, уступая паркам в 20А и 38 микрорайонах.

Отметим, в ближайшие годы в Сургуте появится еще один амфитеатр на бульваре Свободы напротив здания «СИА-ПРЕСС Центр». Проекты этих парков разработали участники всероссийского архитектурного форума «Города», прошедшем в Сургуте в минувший сентябрь.

Напомним, информация о появлении парка на улице Республики появилась еще в 2017 году, когда там снесли сургутский тубдиспансер. Тогда же появились сообщения о нарушении санитарных норм при демонтаже здания: зараженные отходы вываливались на свалку в Сургутском районе.