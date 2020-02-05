​В Сургуте за ночь произошло два случая семейного насилия: один муж бил жену, другой хотел выкинуть супругу с балкона

Накануне ночью в Сургуте на улице Ленина, 37, между мужем и женой произошел конфликт: мужчина избивал супругу на глазах у ребенка. На разборки приехал участковый, наряд ППС и даже тесть буяна. В итоге агрессора задержали и доставили в отделение полиции.

Полиция также выезжала на улицу Чехова, 3. Там мужчина в состоянии алкогольного опьянения грозился выкинуть жену с балкона. Полицию вызвали дети. Инцидент передан на рассмотрение участковому уполномоченному полиции («вот как выкинут, так и приходите»).

В настоящее время на рассмотрении в Совете Федерации находится законопроект опрофилактике семейно-бытового насилия, который вызвал бурную критику у консервативной части общественности. Ряд организаций, в числе которых православное движение «Сорок сороков» и общероссийская общественная организация защиты семьи «Родительское Всероссийское Сопротивление», выступают категорически против принятия такого закона.