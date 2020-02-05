​В Сургуте «Свидетели Иеговы» подрались с полицейскими

Накануне, 4 февраля, в районе 17 часов в Сургуте у здания городского суда на улице Профсоюзов произошла массовая драка с участием последователей религиозной организации «Свидетели Иеговы» (запрещена на территории России).

В социальных сетях распространяется видео, на котором толпа окружила полицейских. По неподтвержденной информации последние конвоировали участников судебного процесса по делу «Свидетелей Иеговы», которым была продлена мера пресечения. Недовольные решением суда, сторонники организации завязали потасовку, которая продолжилась на проезжей части и на какое-то время остановила автомобильное движение по улице. Источники агентства «К-Информ» утверждают, что несколько полицейских получили ушибы и ссадины.

Напомним, в отношении двух десятков участников организации «Свидетели Иеговы» возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 282 УК РФ («Организация деятельности экстремистской организации и участие в ней»). Это связано с тем, что в апреле 2017 года Верховный суд России принял решение о признании конфессии и ее 395 местных религиозных организаций экстремисткими.