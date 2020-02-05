В аптеках Сургута достаточно медицинских масок, считают в администрации

На сегодняшней пресс-конференции в администрации Сургута журналистам рассказали, что в местных аптеках достаточно медицинских масок.

«Все, что касается наличия масок и лекарственных противовирусных препаратов, сразу после поручения окружной санитарно-противоэпидемической комиссии были направлены письма с рекомендации в аптечные сети о дополнительном приобретении масок. Нельзя сказать, что массово во всех аптеках нет масок», – сказала заместитель главы Сургута Анна Томазова.

Несмотря на это, представители администрации города пообещали следить за ситуацией.

Напомним, что ранее жители Югры заметили отсутствие масок на полках некоторых аптек и пожаловались на резкий рост цен.