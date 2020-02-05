Следователи проверят отдел полиции Сургута, в котором женщине могли сломать руку

Следственный отдел по Сургуту проверит ОП-1, сотрудники которого якобы сломали женщине руку при задержании:

«В средствах массой информации распространено видеообращение, в котором мужчина сообщает о причинении телесных повреждений своей жене. Организовано проведение проверки с целью установления всех обстоятельств произошедшего», - пишет пресс-служба окружного следственного управления.

Проверка покажет, нужно ли возбуждать дело по этому инциденту и действительно ли сургутские полицейские сломали женщине руку.

Напомним, полицейских из первого отдела УМВД Сургута обвинили в нанесении увечий - по словам потерпевших, правоохранители сломали гражданке руку при задержании.