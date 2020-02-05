В Сургуте не будут отменять массовые мероприятия из-за большого количества заболевших ОРВИ

В Сургуте не будут отменять массовые мероприятия из-за множества больных ОРВИ. Об этом журналистов оповестили представители городской администрации во время сегодняшней пресс-конференции.

«Хочу отметить, что все мероприятия, которые запланированы на улице, например, «Лыжня России», состоятся. Все те, кто здоров и стремится принять участие, мероприятие не будет отменено и пройдет по плану, который мы анонсировали ранее», – сообщила заместитель главы Сургута Анна Томазова.

Кроме того, на тех мероприятиях, которые состоятся в закрытом помещении, будет введен масочный режим.