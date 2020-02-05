​Решение о продлении карантина в Сургуте будут принимать в пятницу

В Сургуте повторно состоится заседание, на котором решат, нужно ли продлевать карантин в школах. Совещание запланировано на 7 февраля. Об этом журналистам рассказали представители администрации во время пресс-конференции.

«В пятницу мы проведем заседание уже с новым анализом, который нам предоставит окружной Роспотребнадзор. По итогам собрания будет решено – продлевать карантин или возобновлять учебный процесс», – прокомментировала заместителем главы Сургута Анна Томазова.

Напомним, что еще вчера по итогам заседания санитарно-противоэпидемического координационного совета сургутские школы закрыли на карантин. По оценкам специалистов Роспотребнадзора Югры, в Сургуте заболеваемость гриппом намного выше окружной.