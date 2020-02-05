Дума Сургута отклонила генеральный план развития города

4 февраля в думе Сургута прошли слушания, на которых рассматривался новый генеральный план города. Депутаты были вынуждены отклонить проект генплана и отправить его на доработку – документ забраковала городская прокуратура.

В новом генплане предложено более сотни правок и изменений, но около десяти пунктов появились после проведения публичных слушаний, поэтому городская общественность не смогла с ними ознакомиться.На этот факт обратила внимание прокуратура. А принимать генплан без полной процедуры публичных слушаний нельзя, согласно Федеральному законодательству:

«Мы были готовы принимать изменения, но если план не соответствует кодексу, то за что голосовать? Даже если мы примем генплан в этой редакции, он может быть оспорен в суде и в итоге признан несоответствующим законодательству», — отметила спикер думы Надежда Красноярова.

Впрочем, претензии к проекту есть и у депутатов. Так, Алексей Кучин обратил внимание: публичные слушания по факту носили формальный характер. Людям просто предложили измененные карты и дали лупы, чтобы сравнить правки с предыдущим планом. Поэтому далеко не все горожане понимали, что они согласуют.

Также выразился и депутат Владимир Болотов, заявив, что администрация проигнорировала предложения от застройщиков и компаний – их обращения не нашли отражения в плане.

Генеральный план – это документ, регламентирующий строительство и развитие города.

Отказ от нового генплана затормозит развитие Сургута, считает запред думы Артем Кириленко. Например, строительство запланированной школы в 38 микрорайоне будет отложено, ведь потенциальный застройщик не получит землю под строительство – и это лишь вершина айсберга. За бортом оказались с десяток срочных проектов.

Отметим, дума не может разделить набор изменений и проголосовать за них по отдельности, вопреки предложениям депутатов Василия Птицина, Алексей Кучина и других.

Формируя генеральный план, администрация Сургута образовала единый проект – его нужно либо принимать полностью, либо не принимать совсем. По заявлению замглавы города Владимира Шмидта, это было сделано для упрощения волокиты, чтобы дума не повторяла опыт пятого созыва, когда каждое изменение из сотни пунктов рассматривалось депутатами по отдельности.

В итоге гордума решила отправить генплан на доработку, а главе города рекомендовали составить из депутатов рабочую группу, чтобы ускорить решения по неотложным вопросам, вроде строительства новых школ.

Сколько займет доработка – неизвестно:

«В лучшем, самом-самом оптимистичном случае, на это уйдет четыре месяца», - комментирует возможные сроки Артем Кириленко, - «Сначала администрации нужно приготовить документы. В прошлый раз на это им потребовался чуть ли не год. Затем проект публикуют, проходит 90 дней, и проводятся публичные слушания. И уже в самом конце глава города направляет план в думу».

Разработкой нового генерального плана занимался московский градостроительный институт «ГИПРОГОР ПРОЕКТ» по заказу департамента архитектуры и градостроительства Сургута.