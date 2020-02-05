​В Сургуте сразу на трех улицах снесут незаконно установленную рекламу

В Сургуте снесут незаконно установленной рекламы на улицах Югорская, 1, 5/2 и Профсоюзов 12А, а также на проспекте Ленина, 59/1. В частности, демонтаж пройдет в магазинах «ERMAK», «Оптима», «Shish Kebab» и во многих других.

Уборка будет проводиться сотрудниками управления лесопаркового хозяйства и экологической безопасности.

Незаконные баннеры будут храниться у них, пока владелец не подтвердит право собственности и возместит расход за снос и хранения.

Напомним, что в октябре в Сургуте уже проводили демонтаж незаконной рекламы на улицах города. Однако вскоре на месте старых баннеров стали появляться новые.