​Сургутянам, обратившимся на прямую линию с президентом, нашли места в детских садах «у дома»

Шесть сургутских семей, пожаловавшихся на прямую линию с президентом, получили для своих детей места в детских садах в шаговой доступности от дома.

Как сообщает ОНФ по Югре, ранее все они обращались к руководству учреждений, с просьбой перевести детей в сады поближе к дому, но там якобы не было мест. После жалоб Путину, места нашлись.

Так, например, один из жителей города, живущий в районе железнодорожного вокзала, возил сына в сад за несколько остановок, хотя в непосредственной близости от места жительства было три детских сада. Но там уже накопилась очередь в 300 человек из желающих перевести детей. Мужчина решил обратиться к главе государства. В январе ему сообщили, что место ребенку было выделено. О том, смогли ли так же оперативно получить места 300 человек перед ним, история умалчивает.