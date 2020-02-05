​В Сургуте к аэропорту повадилась приходить лиса

В Сургуте на территорию аэропорта повадилась приходить лиса.

Видео с рыжей красавицей, гуляющей на площади у здания воздушной гавани, опубликовал местный паблик «К-Информ».

В комментариях сотрудники сургутского аэропорта пишут, что лисичка уже стала любимицей у специалистов компании, но иногда она мешает рабочему процессу, потому что «бегает там, где нельзя».

Для Сургута появление этих животных — привычное дело. Их можно встретить даже в центре города. Так, например, в сентябре прошлого года сургутяне заметили лису, бегающую на улицах Ленина, Дзержинского и Декабристов.