​В одном из подразделений «Сургутнефтегаза» сгорел неисправный внедорожник

На территории СУТТ-1 компании «Сургутнефтегаз» во вторник, 4 февраля, сгорел внедорожник Nissan Patrol. Сообщение о задымлении в одном из боксов на улице Домостроителей поступило в дежурную часть Сургута в 15.25. Через шесть минут на место прибыл пожарный расчет, который потушил автомобиль за пять минут.

«В боксе находился только один автомобиль. Загорелся моторный отсек, потушить огнетушителем его не удалось. По предварительным данным, причиной возгорания стала неисправность механизмов транспортного средства», - сообщили ИА «СИА-ПРЕСС» в пресс-службе ГУ МЧС по Югре.

Известно также, что внедорожник был неисправен и стоял в боксе достаточно давно в ожидании ремонта. Загорелся автомобиль после того, как на него установили новые запчасти и попытались завести. Судя по снимкам, опубликованным в паблике «К-Информ», Nissan полностью уничтожен огнем и восстановлению не подлежит.